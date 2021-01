Faina finita in una vasca per la raccolta delle acque meteoriche: salvata dai vigili del fuoco

Insolito salvataggio di un animale questo pomeriggio al “parco dossi-comuni” di Lamezia Terme. La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Lamezia Terme su richiesta pervenuta alla sala operativa 115, è intervenuta per recuperare una faina caduta all’interno di una vasca profonda circa 1,5 metri. La vasca adibita alla raccolta e deflusso delle acque meteoriche era chiusa da una rete metallica. Intervento dei vigili del fuoco è valso al recupero del piccolo animale che, non presentando alcuna ferita, è stato rimesso in libertà all’interno dello stesso parco.