Incendio in un’abitazione, intervenuti i vigili del fuoco

Squadre dei Vigili del Fuoco del comando di Catanzaro, distaccamento volontario di Girifalco con supporto di autobotte del distaccamento di Lamezia Terme sono intervenute in contrada Carrà nel comune di Maida per l’incendio di un’abitazione. Il rogo sviluppatosi dalla canna fumaria ha interessato parte del tetto con la struttura in legno ed un locale adibito a cucina rustica. L’incendio ha procurato danni anche all’impianto elettrico. L’intervento dei vigili del fuoco è valso alla completa estinzione dell’incendio evitando che le fiamme si propagassero all’intero stabile. Momenti di panico sono stati vissuti dagli occupanti ma non risultano danni a persone.