Erogazione acqua, ancora disagi. Normalità in mattinata ma non in tutte le zone interessate

Ancora disservizi sono segnalati in redazione per quanto riguarda l’erogazione dell’acqua a Catanzaro. La riparazione del tratto Sorical che ha creato disagi, come reso noto nella giornata di ieri, era stato riparato ed era stato annunciato il ripristino del servizio nelle ore successive ma secondo quanto è stato riferito da alcuni lettore a quest’ora non mancano problemi in varie zone della città tra le quali Mater Domini, via Buccarelli e quartiere Sala.

“Il Comune in una nota stampa che l’Ufficio acquedotti di Palazzo de Nobili ha informato che, a seguito del ripristino da parte di Sorical del guasto all’impianto di potabilizzazione di Santa Domenica e delle relative verifiche sul servizio, i serbatoi comunali sono stati riattivati e, nel corso della mattinata, l’erogazione tornerà gradualmente alla normalità nelle zone servite dalla condotta. Alcuni disagi continuano a riguardare le utenze di Germaneto e via Molè, in quanto è in corso di ultimazione un intervento di riparazione sempre da parte dei tecnici Sorical”.