Muore in un incidente stradale a Venezia un 25enne di Petronà

Aveva soli 25 anni Filippo Bubbo, il ragazzo di Petronà morto oggi, martedì 19 gennaio, in un drammatico incidente sull’autostrada A4 tra Pontogruaro e San Stino di Livenza, in direzione Venezia.

Terribile la dinamica dell’infausto accadimento con il coinvolgimento di tre mezzi pesanti , con tamponamento a catena: il giovane petronese, incastrato all’interno dell’abitacolo, ha perso la vita in seguito al violentissimo impatto e inutili sono stati gli interventi degli operatori del 118. La mesta notizia della giovane vita spezzata è stata accolta con inesprimibile dolore nel piccolo paese presilano: qui si conoscono tutti e tutti conoscevano Filippo, ragazzo solare, dall’indole buona, dal sorriso facile, sempre educato, sempre pronto a coltivare sentimenti di profonda amicizia. Filippo è cresciuto a Petronà dove ha frequentato le aule dell’Istituto comprensivo “Corrado Alvaro” , dove vive parte della sua famiglia, dove lascia un vuoto che definire incolmabile non è retorico. Non si vedeva in paese da un bel po’ di tempo, faceva il camionista ed era residente a Pisa, ma per Filippo, diplomatosi presso liceo scientifico di Sersale, tutti hanno sempre speso e sempre spenderanno dolci parole: bello era e bellezza sapeva seminare.

Petronà piange inconsolabile il doloroso commiato di un fiore reciso troppo presto.