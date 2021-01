Casi Covid, la dirigente dell’Ic Manzoni: ‘Il nome della scuola richiamato con modalità fuorvianti’

“Considerato che in riferimento alla ‘questione Covid’ il nome dell’Istituto comprensivo Catanzaro Nord Est Manzoni viene richiamato su articoli di stampa con modalità univoca, e in quanto tale fuorviante per l’opinione pubblica oltre ad adombrare pregiudizio del buon nome della nostra scuola, chiediamo al sindaco di Catanzaro Sergio Abramo e all’Asp Dipartimento di Prevenzione e Igiene pubblica di voler rendere noti i dati obiettivi sul numero e sull’incidenza percentuale dei casi positivi Covid rilevati nella popolazione scolastica del Comune di Catanzaro, a partire dall’avvio del corrente anno scolastico. Ciò al fine di poter sviluppare un’analisi reale e circostanziata dell’andamento del fenomeno epidemiologico e a beneficio dell’utenza delle scuole di competenza”. E’ quanto si legge in una nota stampa a firma della dirigente dell’Istituto comprensivo Catanzaro Nord Est Manzoni Flora Alba Mottola.