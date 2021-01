Ritiro dei rifiuti prodotti da persone affette da Covid e in isolamento: riunione in Cittadella

Il ritiro dei rifiuti prodotti da persone affette da Covid e poste in isolamento domiciliare spetta alle Asp del territorio. È quanto è emerso nel corso della riunione che questo pomeriggio, in Cittadella, hanno tenuto il sindaco Sergio Abramo e una delegazione della commissione consiliare comunale all’Ambiente, presieduta da Eugenio Riccio, con l’assessore regionale Sergio De Caprio. La decisione è stata messa nero su bianco e recepisce le linee guida diramate in materia dall’Istituto superiore per la sanità. All’incontro hanno partecipato anche il dirigente e il funzionario del settore comunale Igiene e Ambiente, Bruno Gualtieri e Franco Greco, in rappresentanza della Sieco Luigi Siciliani, il funzionario del dipartimento Prevenzione dell’Asp, Domenico Voci, e i consiglieri comunali Roberta Gallo e Sergio Costanzo.

Sul tema, l’assessore De Caprio ha assicurato che la Regione garantirà supporto tecnico, laddove richiesto, alla struttura del commissario alla Sanità, e di conseguenza alle Asp, per eliminare una volta per tutte le criticità presenti in tutti i territori della Calabria.

“L’obiettivo condiviso da sindaco Abramo e componenti della commissione con l’assessore De Caprio, che ringrazio per la disponibilità, è quello di garantire la massima efficienza sul fronte delle risposte ai cittadini e al popolo su una tematica così delicata che non poteva certo impantanarsi su cavilli burocratici che non hanno ovviamente ragione di esistere”, ha affermato Riccio.