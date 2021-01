Volley Soverato, la squadra sta bene e manda i saluti ai tifosi

La società Volley Soverato ha fatto sapere che, il gruppo squadra, in quarantena dallo scorso 10 gennaio a seguito delle positività riscontrate e poi confermate dall’Asp territoriale con i tamponi molecolari, gode comunque di un buono stato di salute. In attesa dei tamponi di controllo che l’Asp effettuerà nei prossimi giorni per valutare la guarigione o meno del gruppo, tutte le atlete e lo staff tecnico hanno voluto salutare i tifosi che, specie in questi giorni difficili, stanno facendo sentire la loro vicinanza, con l’auspicio che presto si possa tornare in campo a difendere i colori biancorossi!