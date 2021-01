Chiaravalle, sospesa per due giorni l’attività didattica nella scuola primaria di via Martelli

Il sindaco di Chiaravalle Domenico Donato ha annunciato in un video su Facebook la sospensione dell’attività didattica per due giorni, domani e dopodomani 22 e 23 gennaio, per la scuola primaria di via Martelli. I contatti di una alunna della scuola media interessano infatti la scuola primaria di via Martelli, ha affermato il sindaco, pertanto verranno sanificati i locali e saranno effettuati i tamponi rapidi a tutti gli alunni frequentanti le classi interessate ai contatti.