Comune Catanzaro, Commissione Pari opportunità solidale con dipendenti S.Anna Hospital

La Commissione Pari Opportunità del Comune di Catanzaro in una nota stampa esprime la propria solidarietà e vicinanza a tutti i lavoratori del Sant’Anna Hospital, eccellenza nazionale, che ha sempre sollevato dall’onta della malasanità il Sud e dato prestigio alla nostra città ed alla nostra regione. Determina grande amarezza e preoccupazione la situazione di stallo che vede coinvolte 300 professionalità, rese inoperose per beghe politiche e scarico di responsabilità, mentre la tutela alla salute di Tutti Noi viene posta a grave rischio.

La condizione attuale deturpa quel servizio sanitario di eccellenza faticosamente costruito, tanto da far apprezzare la laboriosità di tutti gli operatori che alacremente hanno prestato il loro impegno professionale, effettuando 9oo interventi di cardiochirurgia all’anno ed ottenendo per meriti negli ultimi 3 anni il primo posto nella classifica delle migliori cardiochirurgie.

Si era così creata l’emigrazione sanitaria al contrario, dal Nord verso il Sud, che dava lustro ed onore alla nostra Terra sempre dilaniata dal mal costume e dall’ inefficienze. Chiediamo ai responsabili di tale scempio ed alle Istituzioni, competenti a vario titolo, di mettersi le mani sul cuore e per una volta scegliere di salvare il servizio sanitario perché il Cuore possa continuare regolarmente a battere ed, in caso di emergenza, il suo destino possa essere affidato a mani esperte. A tutti i dipendenti, che si sono sacrificati per il bene altrui spendendosi senza riserve, ed alle loro famiglie esprimiamo piena solidarietà, siamo pronte a lottare al vostro fianco.