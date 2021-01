Operazione Basso Profilo, i nomi dei destinatari delle misure cautelari

Sono 81 gli indagati nell’ambito dell’inchiesta dell’operazione “Basso Profilo” della Dda di Catanzaro sulla città e su Crotone, eseguita da circa 200 uomini della Dia con l’aiuto di 170 unità tra Carabinieri, Mobile, Finanza, che ha portato alla notifica di 50 misure cautelari.

In carcere

Antonio Santo Bagnato, Eliodoro Carduccelli, Ercole D’Alessandro, Luciano D’Alessandro, Vincenzo De Luca, Concetta Di Noja, Natale Errigo, Carmine Falcone, Antonio Gallo, Umberto Gigliotta

Andrea Leone, Antonino Pirrello Tommaso Rosa.

Arresti domiciliari

Luigi Alecce, Annarita Antonelli, Henrik Baci, Elena Banu, Giuseppe Bonofiglio, Rosario Bonofilgio, Tommaso Brutto, Saverio Brutto, Ilenia Cerenzia, Nicola Cirillo, Eugenia Curcio, Giulio Docimo, Antonella Drosi,Valerio Antonio Drosi, Mario Esposito, Santo Saltella,Glenda Giglio, Giuseppe La Bernarda, Rodolfo La Bernarda, Giuseppe Lamanna, Francesco Lerose, Francesco Mantella, Ieso Marinaro, Daniela Paonessa, Raffaele Posca, Victoria Rosa,Giuseppe Selvino,Maria Teresa Sinopoli, Francesco Talarico, Luca Torcia,Rosa Torcia, Giuseppe Truglia, Pino Volpe , Alberto Zavatta, Claudio Zavatta.

Divieto di dimora

Il gip ha disposto per il notaio Rocco Guglielmo il divieto di dimora nel Comune di Catanzaro e il divieto di esercitare la professione per la durata di un anno. Misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Catanzaro, unitamente all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per Odeta Hasaj.