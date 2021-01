Centro Covid, Spirlì: “Tra 15 giorni Villa Bianca sarà pronta per i ricoveri”

Il presidente ff della Regione Calabria Nino Spirlì ha effettuato un sopralluogo presso la struttura ospedaliera di Villa Bianca. “Il progetto di destinare questa struttura quale Centro Covid sta andando avanti – ha dichiarato il presidente nel corso di una sua diretta facebook. La promessa fatta tempo fa si sta concretizzando grazie alla fattiva collaborazione della Protezione Civile che ha portato al funzionamento degli impianti di ossigeno, riscaldamento. E sta lavorando all’adeguamento delle camera. Nelle prossime settimane saranno messi a disposizioni i letti e gli arredi per le camere che dovrebbero ospitare gli eventuali contagiati dal Covid che non necessitano della terapia intensiva. Oggi pomeriggio ho visitato la struttura insieme al rettore, al commissario straordinario e l’ingegnere Nisticò della Protezione Civile”.

“Villa Bianca, tra 10/15 giorni sarà già in grado di ricevere gli eventuali primi ricoverati. Mi auguro che non serva ma non possiamo rischiare di non avere posti”- ha annunciato il presidente.

Scuola. “Sta continuando la mia interlocuzione con il governo a cui chiediamo un impegno nazionale per quanto riguarda il destino delle scuole. E’ nececssario che sulla didattica mista si pronunci il Governo”.