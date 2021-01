Nasce www.spaziometeo.it, il nuovo portale Meteoscientifico nazionale tutto Calabrese

Il progetto SpazioMeteo nasce dall’esperienza ventennale del Direttore Francesco Benevento. Ambientalista ed escursionista in solitaria, ha testato con mano l’esperienza della Meteorologia sul campo, anche in condizioni climatiche avverse, tutto a scopo scientifico.

A distanza di oltre 10 anni dal conseguimento di un Master e della Laurea Magistrale in Giurisprudenza, da studioso e appassionato del clima ha deciso di installare (in collaborazione con l’Ass. Meteopresila) la prima Stazione Meteorologica Sant’Elia di Catanzaro. La Stazione Meteorologica Sant’Elia è registrata sui maggiori portali internazionali di meteorologia (Wunderground, Lineameteo, Meteonetwork) e sviscera, 24h/24h dati meteorologici riportati successivamente sulla omonima pagina Facebook (Stazione Meteorologica Sant’Elia di Catanzaro) che conta ormai migliaia di follower e sostenitori. SpazioMeteo è una piattaforma Meteoscientifica nazionale tutta calabrese.

Tratta una molteplicita’ di argomenti che vanno naturalmente dal clima alla meteorologia, dalle previsioni meteo alle live in tempo reale.

All’interno del sito www.spaziometeo.it – spiega un comunicato stampa – troverete le migliori webcam dell’intera Calabria, iniziando dal Pollino fino ad arrivare a tutta la Presila e all’altopiano della Sila, dai monti dell’Aspromonte a quelli delle Serre, dal mare di Tropea e Amantea a quello di Catanzaro,

Copanello e Caminia fino ad arrivare a Scilla, Reggio Calabria e Crotone.

All’interno del portale www.spaziometeo.it oltre alle webcam troviamo diverse sezioni:

– STAZIONI METEO IN TEMPO REALE AGGIORNATE H24

– PREVISIONI METEOROLOGICHE DELLA CALABRIA

– RADAR FULMINI

– BEN QUATTRO TIPI DI SATELLITI

– CARTE PREVISIONALI CALABRIA E ITALIA

– MAPPE DETTAGLIATE in collaborazione con MeteoGiuliacci

– MICOLOGIA – IL MONDO DEI FUNGHI

Particolare attenzione è stata inoltre riservata al Covid19 con la rubrica a cura della D.ssa Ritasofia Pirri. Importante infine la collaborazione con 3bMeteo con il quale il nostro Team di Eagle Web (costruttori del sito) ha studiato il settore TERREMOTI nei minimi dettagli, anch’esso

aggiornato in tempo reale