Pietropaolo: “A breve liquidazione dei premi forfettari alle aziende in crisi dei settori vitivinicolo, caseario, florovivaistico e agrituristico”

“Saranno liquidati entro un mese e mezzo i premi forfettari alle aziende in crisi dei settori agrituristico, lattiero-caseario, florovivaistico e vitivinicolo”. Lo ha assicurato il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Filippo Pietropaolo, che ha interpellato gli uffici competenti in seguito alle sollecitazioni del commissario cittadino di Fratelli d’Italia di Cirò Marina Salvatore Caparra, da poco nominato vice responsabile provinciale del Dipartimento agricoltura del partito con delega alle Eccellenze Italiane, a margine dell’incontro in Cittadella al quale ha preso parte anche il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Michele De Simone.

Nel corso della riunione si è discusso di alcune problematiche relative al settore agricolo, ed è stata evidenziata in particolar modo la necessità di accelerare la liquidazione dei premi forfettari. Poiché infatti la misura 21 del Psr Calabria 2014-2020 – Emergenza Covid19, costituisce l’unico aiuto riconosciuto ad ogni livello alle aziende del settore, e considerato che le relative graduatorie sono state pubblicate il 24 novembre scorso con il Decreto n. 12286/2020, ottenere la liquidazione dei premi nel più breve tempo possibile consente alle aziende di poter pianificare al meglio l’attività dei prossimi mesi. Pietropaolo si è impegnato a monitorare la corretta prosecuzione dell’iter per la concessione degli aiuti.