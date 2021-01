Sequestro Mops, il legale del proprietario dell’immobile: “Estraneo ai fatti”

In relazione all’articolo pubblicato sul nostro giornale che fa riferimento al sequestro del locale Mops , l’avvocato Arturo Bova precisa in una nota stampa che “il sequestro preventivo operato dalla DDA di Catanzaro del noto locale “mOPs” al quale l’articolo fa riferimento inerisce solo ed esclusivamente l’attività commerciale tout court e non già il locale fisico – l’immobile – in cui la stessa si svolge, atteso che il proprietario e locatore dell’immobile, Salvatore Galasso, rappresentato da questo studio legale, è del tutto estraneo alle vicende penali oggetto di investigazioni e non risulta in alcun modo coinvolto nell’operazione “Basso Profilo”.