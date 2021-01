Coronavirus, a Borgia il numero dei positivi sale a 87. La comunicazione del sindaco Sacco

Sono 87 i soggetti attualmente positivi del Covid nel comune di Borgia di questi già 82 gìà confermati da tamponi molecolare. Lo rende noto su Facebook il sindaco Elisa Sacco che parla anche di 37 quarantene per contatto con un positivo.

Le nuove positività – sottolinea – non risultano essere collegate con i casi riscontrati tra il 5-6 gennaio, ma sembrano essere positività derivanti da contatti sui luoghi di lavoro o comunque avvenuti fuori dal nostro Comune e l’asp ha già effettuato il tracciamento disponendo l’isolamento per tutte le persone coinvolte.

Nonostante le voci circolate già da ieri – aggiunge il sindaco – smentisco che ad oggi (sabato 23 gennaio alle ore 10.00) ci siano positività riscontrate nel mondo della scuola e comunicate a me o al Comune. Purtroppo nei giorni scorsi il covid si è portato via un nostro concittadino e proprio per il rispetto della famiglia abbiamo aspettato prima di comunicare una così triste notizia.

Ma ancora oggi con molto sconforto ci stringiamo a chi ha subito una perdita così grande

A tutte le persone che lottano va ancora una volta il mio abbraccio.