Dietrofront di Sorical e Comune, domenica 24 gennaio l’acqua ci sarà

In poche ore, per la questione acqua a Catanzaro è stato vero tutto ed il contrario di tutto. Dall’inziale comunicazione di interruzione prevista per domani, si è passati alla riparazione immediata del guasto al punto che nella nuova comunicazione il Comune fa sapere che :”Sorical ha reso noto all’Ufficio Acquedotti di Palazzo de Nobili che il guasto sul tratto di condotta Santa Domenica è stato già riparato. Pertanto, il servizio è stato ripristinato e non si renderà necessaria, nelle prossime ore, alcuna interruzione dell’erogazione nelle zone interessate della città”.

Certo i catanzaresi attendono di veder scorrere effettivamente i loro rubinetti, ma soprattutto di non diver fare i conti con gli stessi disagi di sempre anche nei prossimi giorni.