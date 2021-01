Nella mattinata di domenica 24 gennaio il servizio idrico, secondo quanto comunicato dall’ufficio acquedotti del Comune, sarà interrotto nelle zone da via Luigi Rossi a via Conti Falluc, compresi Campagnella, S. Ianni, Cava, Siano, via per Gimigliano, Gagliano, Materdomini, S. Antonio, Cavita, Viale De Filippis