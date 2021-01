La croce della Chiesa di Santa Maria di Melito Porto Salvo spezzata dal vento

E’ evidentemente pericolante la croce della chiesa di Santa Maria di Melito Porto Salvo, nel quartiere marinaro della città. Secondo quanto si apprende sarebbero state le forti raffiche di vento a provocare il danno. La cosa desta preoccupazione tra i residenti ed i fedeli. Sul posto una squadra dei Vigili del fuoco.

IL COMUNICATO UFFICIALE DEL COMANDO VIGILI DEL FUOCO

Squadra dei Vigili del fuoco del comando di Catanzaro, distaccamento di Sellia Marina con supporto di autoscala della sede centrale sono attualmente impegnate in Piazza Anita Garibaldi nel quartiere Lido per il recupero e la messa in sicurezza della croce situata sulla sommità della facciata della parrocchia Santa Maria di Porto Salvo.

La Croce recuperata e consegnata al parroco

Intervento dei vigili del fuoco è valso al recupero della croce che, divelta dal vento era in pericolo di caduta. I vigili del fuoco hanno verificato la stabilità di ulteriore Croce posta sul Campanile. La Croce recuperata è stata consegnata al parroco e posizionata all’interno della chiesa.

Disagi per la viabilità causati dai mezzi di soccorso posizionati per l’espletamento dell’intervento. Sul posto polizia locale per gli adempimenti di competenza.