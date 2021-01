Liti e assembramenti, il folle pomeriggio di alcuni giovani nel centro della città

La pioggia e le regole anti Covid non hanno fermato gli adolescenti catanzaresi, dando da lavorare alla Squadra Volante della Questura di Catanzaro. Nel tardo pomeriggio un adolescente, probabilmente in preda ai fumi dell’alcol, davanti ad un locale del centro città, avrebbe aggredito prima un ragazzino più piccolo e poi i poliziotti intervenuti sul posto. Riportata la calma in quella circostanza gli agenti, poco distante dal locale, hanno controllato e generalizzato alcuni giovani che creavano un assembramento vietato dalle norme anti covid.