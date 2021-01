Simeri Crichi, prima vittima per Covid-19

Il virus pandemico si è portato via Salvatore, morto nel reparto di terapia intensiva del nosocomio “Pugliese” di Catanzaro.

Il primo cittadino di Simeri Crichi Pietro Mancuso ha esternato la sua vicinanza : ” Va via un amico e ricorda a tutti la drammaticità di questo momento storico”.

La morte ai tempi della pandemia : per Salvatore, 75 anni, non ci sarà un ultimo saluto dei congiunti perché la famiglia in isolamento e non parteciperà alle esequie.