“Viva i boss”, le canzoni choc della cantante calabrese

Si chiama Teresa Merante ed è calabrese doc. Non vuole rilasciare interviste ma ormai è popolare non soltanto nella sua Simeri Crichi ma in tutta la Calabria e oltre. La sua pagina social conta più di 80mila followers e su youtube i suoi videoclip sono molto seguiti. Di cosa parlano? Di mafia, di boss, di polizia che “va sparata”.

Il testo di una sua canzone sembra addirittura un omaggio a Toto Riina definito uomo d’onore che ha ucciso due giudici. Chiede libertà per i detenuti e adesso i maggiori quotidiani nazionali parlano di lei e della sua musica folk che fa parecchio discutere, tanto quanto tutti i suoi fans.