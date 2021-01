La scorsa notte intorno alle 2:10 e’ avvenuto un furto alla Conad in viale Crotone, quartiere Lido, ma fortunatamente non si sono registrati danni ingenti ad eccezione di alcuni registratori di cassa e danni all ingresso dell’ immobile. La polizia di stato e’ intervenuta prontamente e sta effettuando gli accertamenti di rito per individuare i colpevoli.