‘Ndrangheta, operazione nel Crotonese: 12 fermi

Un’operazione dei carabinieri del Comando provinciale di Crotone è in corso per l’esecuzione di un decreto di fermo emesso dalla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, nei confronti di 12 persone. Le accuse, a vario titolo, sono associazione mafiosa di tipo ‘ndranghetistico, omicidio, estorsioni, usura, delitti in materia di armi, furti, danneggiamenti seguiti da incendio, tutti aggravati dal metodo mafioso.