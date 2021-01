Scontro in autostrada, morto un poliziotto di 49 anni di Zagarise

Un poliziotto del XII reparto mobile, Giuseppe Gallelli, originario di Zagarise nel Catanzarese, di 49 anni, in servizio a Reggio Calabria, è morto in un incidente stradale avvenuto sull’A2 in direzione sud, all’altezza di Seminara. Giuseppe Gallelli dal servizio Volanti era passato al Commissariato di Lido e poi, da Soverato, era stato assegnato al Reparto Mobile. Stamattina stava appunto andando a prendere servizio. L’incidente, le cui cause sono in corso di accertamento, ha coinvolto il veicolo con a bordo la vittima e un mezzo pesante. Sul posto sono intervenuti gli agenti della stradale per i rilievi e i vigili del fuoco per mettere in sicurezza i mezzi. L’Anas ha comunicato che il traffico, nel tratto interessato dal sinistro, ha subito dei rallentamenti e si è lavorando per ripristinare la normale circolazione. Il poliziotto deceduto era originario del catanzarese ma lavorava da tempo nella Questura di Reggio Calabria. Espressioni di cordoglio da parte dei colleghi della Questura di Catazaro e da tutta la Polizia di Stato.