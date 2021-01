Tiriolo: auto in fiamme nella notte, accertamenti in corso

Vigili del Fuoco del comando di Catanzaro sede centrale sono intervenute questa mattina alle ore 3:30 circa in località Soluri nel comune di Tiriolo per incendio autovettura. Interessata dal rogo una Fiat Punto parcheggiata nelle vicinanze dell’abitazione del proprietario. Intervento dei vigili del fuoco è valso all’estinzione delle fiamme evitando il propagarsi delle stesse nella zona circostante. Sul posto Carabinieri della radiomobile di Catanzaro e Carabinieri della locale stazione di Tiriolo. Accertamenti in corso circa l’origine dell’incendio al momento nessuna ipotesi viene esclusa.