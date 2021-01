Via Lenza, i residenti: ‘Siamo ostaggio di un cantiere’

​L’inizio dei lavori di manutenzione straordinaria ed infrastrutture della reta idrica di via Lenza, nel quartiere Gagliano, si è tradotto nell’inizio di un incubo per i residenti. Il cantiere, a quanto ci riferiscono gli stessi, è aperto ormai da più di venti giorni, ma soprattutto occupa metà della carreggiata e di fatto, rende impossibile il passaggio di due autovetture e non consente il passaggio di mezzi più grandi. Sul cantiere transennato, vengono riportate date inizio e fine lavori che nulla hanno a che vedere con il lavoro iniziato i primi giorni di quest’anno ( cfr. Inizio Lavori 12.12.2017 e Fine Lavori 31.12.2019), lo stesso purtroppo non è evidenziato come dovrebbe con gli apposizione di cartelli di presenza di senso unico alternato e, specialmente la sera, non è molto visibile in quanto posto in zona poco illuminata ed i lampeggianti che dovrebbero segnarlo, di fatto, sono inattivi.