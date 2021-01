Carrozzeria abusiva sequestrata dai Carabinieri

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Gimigliano unitamente al personale della Stazione Forestale di Taverna e al personale del Gruppo Tutela del Lavoro di Napoli a seguito di un controllo finalizzato alla prevenzione e al contrasto dell’abusivismo commerciale hanno scoperto una carrozzeria operante in maniera totalmente abusiva, senza alcuna autorizzazione amministrativa.

Da diverse settimane i militari della Stazione di Gimigliano avevano notato la presenza, in un immobile fuori dal centro urbano, un intenso viavai di autovetture e, in più circostanze, avevano visto il proprietario dell’immobile, S.R. 53 anni, assieme ad un altro soggetto, lavorare sulle autovetture in quella che era, a tutti gli effetti, una carrozzeria.

Effettuato il controllo, emergeva che S.R. risultava essere privo di autorizzazione e gli operanti constatavano anche l’inosservanza di diverse norme sulla tutela ambientale, riguardanti la gestione dei reflui di scarico e dei rifiuti prodotti dall’attività lavorativa abusiva. E’ stato per questo deferito in stato di libertà per diverse violazioni in materia ambientale.

Al momento del controllo è stato anche riscontrata la presenza di un lavoratore, ovviamente in nero, e pertanto il titolare della carrozzeria veniva anche sanzionato amministrativamente per la somma di euro 3.600. Il locale è stato sottoposto a sequestro preventivo.