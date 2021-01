Domani interruzione dell’acqua fra via Rossi e via Indipendenza

Domani, mercoledì 27 gennaio, dalle ore 8 alle 12, verrà interrotta l’erogazione del servizio idrico nell’area della città compresa fra via Luigi Rossi (quartiere Stadio) e via Indipendenza.

L’interruzione è programmata per consentire un intervento di riparazione sulla condotta comunale all’altezza di via Mattei, per cui è necessaria la contestuale chiusura del serbatoio Madonna dei Cieli. La normalizzazione dell’erogazione avverrà nel primo pomeriggio.