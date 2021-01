Polizia locale, domani non potranno essere rilasciati pass per residenti

La polizia locale di Catanzaro comunica che per problemi tecnici nella giornata di domani , per la concomitanza con la gara di calcio Catanzaro-Viterbese in programma non potranno essere rilasciati pass per i residenti e l’ufficio preposto rimarrà chiuso del Comando della Polizia Municipale rimarrà chiuso. Il servizio riprenderà lunedì primo febbraio previo appuntamento telefonico.