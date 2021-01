Silver Economy e Tech al Pacioli: come migliorare la vita degli anziani

Silver Economy e Tech, ovvero tecnologie per gli over 65. È questo il titolo del settimo incontro del progetto di alternanza scuola – lavoro per le quarte classi dell’Istituto Tecnico Economico Grimaldi Pacioli di Catanzaro. All’appuntamento, tenutosi questo pomeriggio e, come ormai è consuetudine “da remoto”, hanno partecipato il Dirigente Scolastico Grazia Parentela, il referente PCTO Gaetano Mancuso, il prorettore dell’Università di Genova nonché fondatore di TESEO Fulvio Mastrogiovanni e, sempre per TESEO, lo IoT Designer Andrea Nisticò e Carola Motolese, Machine e Deep Learning. Collegati anche gli studenti.

TESEO è una start-up dell’Università di Genova, appunto, che si occupa di sviluppare piattaforme di Ambient Assisted Living; gli studenti dell’ITE stanno collaborando con essa per la creazione di dispositivi indossabili in grado di migliorare la vita delle persone più anziane. Come? Tanto per cominciare l’idea è quella di superare, in un certo sento, il concetto di intelligenza artificiale e cominciare a vedere la robotica come un’amplificazione dell’intelligenza dell’uomo, che serva a questi da sostegno e non in sostituzione.

Il percorso di orientamento si pone come obiettivo quello di fornire agli studenti gli strumenti per relazionarsi con il mondo del business reale il quale, nel caso di specie, riguarda la Silver Economy: produzione, distribuzione e consumo di tutti quei beni e servizi rivolti a chi ha più di 65 anni. Un sistema economico nuovo, che va oltre il mero ambito sanitario per venire incontro a 360° alle necessità di una popolazione tendenzialmente sempre più anziana.

Il progetto, tutt’ora in itinere, prevede una serie di seminari su nuove tecnologie e digitalizzazione nella Pubblica Amministrazione, più start – up e gruppi di lavoro che si devono impegnare per definire il business plan, dei piani di marketing, cercare finanziamenti (e cercarli per davvero!), impostare la comunicazione per la propria impresa. Infine, uno StarUp Contest decreterà la miglior proposta di commercio nel settore della tecnologia per Silver Economy.