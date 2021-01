Strade dissestate non un’eccezione: le riflessioni e le segnalazioni dell’associazione “Il Ponte Morandi”

In via Mario Greco, nei pressi del civico 84, – segnala l’associazione Il Ponte Morandi- e non è il solo tratto di strada interessato, in quanto, quasi tutte le strade di questo capoluogo, presentano vari dissesti, si segnala la presenza di ampie crepe, dovute alla mancanza il bitume, cosa che crea serio pericolo per pedoni, veicoli in genere, ma soprattutto per i motocicli.

I responsabili del settore gestione del territorio, del comune di Catanzaro, molto probabilmente preferiscono stare comodamente seduti sulle poltrone degli uffici. Dovrebbero monitorare la città per le proprie competenze ed intervenire tempestivamente, ogni qualvolta si presenta una necessità, anziché attendere le segnalazioni dei cittadini. E’ loro dovere attivarsi a controllare se esistono criticità, in tutto il territorio di competenza, verificare se i lavori, che le ditte appaltatrici eseguono, vengono realizzati e completati in perfetta regola d’arte e conformità, al fine di evitare, potenziali incidenti e/o infortuni