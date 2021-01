Casi covid sospetti alla scuola primaria Casalinuovo, sospese lezioni in presenza

A causa di due casi sospetti di positività al covid sono sospese le lezioni in presenza delle classi 4B e 1Ca della scuola primaria del Plesso di Passo di Salto, Istituto Casalinuovo. Sul sito ufficiale della scuola, il dirigete scolastico Maria Riccio comunica: ” i docenti ed il personale ATA, domani Giovedì 28/01/20201, in via precauzionale, come da comunicazioni telefoniche intercorse con il Referente Covid dell’ASP e con il Sig. Sindaco di Catanzaro, nelle classi 4B e 1Ca della scuola primaria del Plesso di Passo di Salto, le attività didattiche in presenza saranno sospese in attesa dei risultati del tampone molecolare di due bambini, frequentanti le suddette classi. Le lezioni continueranno attraverso la didattica a distanza secondo l’orario già predisposto ed in possesso delle famiglie. Seguirà domattina ordinanza sindacale con indicazione dei giorni di sospensione”.