Dalle ore 21.00 circa, squadre dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro, distaccamento di Soverato con supporto di autobotte della sede centrale sono impegnate in via Pier Paolo Pasolini nel comune di Davoli, presso Villaggio dei Fiori, per incendio abitazione.

Interessata dal rogo una villetta a schiera su unico livello. All’interno dell’abitazione la sola proprietaria, una donna anziana che in evidente stato di shock veniva affidata alle cure del personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasporto presso struttura ospedaliera.

La donna, dalle notizie raccolte sul posto, viveva da sola ed in precarie condizioni igienico/sanitarie.

Distrutti dalle fiamme cumuli di rifiuti sparsi all’interno dell’abitazione, mobilia e suppellettili vari.

L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco è valso alla completa estinzione del rogo evitando il propagarsi delle fiamme verso le abitazioni adiacenti. Sul posto Carabinieri per gli adempimenti di competenza.