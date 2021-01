Anche a Catanzaro in Prefettura in occasione della Giornata della memoria è stata consegnata una medaglia d’onore ai discendenti dei cittadini italiani, militari e civili, deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra e ai familiari dei deceduti secondo la Legge 27 dicembre 2006, n.296, art.1

Questi gli insigniti

Foto 5 di 5









ANTONIO COSTARELLA, deceduto, di Soverato, (ha ritirato il figlio Giuseppe accompagnato dal Presidente del Consiglio Comunale di Soverato – Amoruso)

TOMMASO MADIA, deceduto, di Catanzaro, (ha ritirato il figlio Nicola accompagnato dall’Assessore del Comune di Catanzaro – Carrozza)

GIUSEPPE RODOLA’, deceduto, di Cropani Marina, ha ritirato la nipote Paola Rubino accompagnata dal Sindaco del Comune di Cropani – Mercurio)

MARTINO ROTELLA, deceduto, di Settingiano, ha ritirato il nipote Francesco Gigliotti accompagnato dal Sindaco del Comune di Settingiano – Iozzo )

PIETRO ROTELLA, deceduto, di Magisano, (ha ritirato il figlio Francesco accompagnato dal Vice Sindaco del Comune di Magisano -Alberto)