Salta un masso di pietra sul Corso, all’auto scoppia l’airbag: breve interruzione del traffico

Il traffico si è per un po’ bloccato su Corso Mazzini, situazione poi tornata presto alla normalità, per via di un incidente fortunatamente senza conseguenze ma ‘particolare’ per le cause: un masso di pietra di quelle che compongono la pavimentazione dell’antico centro storico, infatti, è saltato. Lo scontro con un’auto ha fatto scoppiare l’airbag. Piccola interruzione della circolazione stradale ma presto tutto è tornato alla normalità.