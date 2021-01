Abramo sul nuovo servizio idrico integrato: servono seria programmazione e grandi investimenti

Come succede spesso in Calabria, la sostanza ha avuto la peggio rispetto alla forma. Per cui le cronache si sono occupate con dovizia di particolari delle cornici burocratiche e di potere (le nomine, le assemblee) e poco di cosa è stato deciso (cosa cambierà per gli utenti, per i cittadini). Parliamo dell’acqua, di quella che beviamo e con cui ci laviamo, e anche di quella che rimettiamo in circolo dopo l’uso e il consumo, che in gran parte va a finire nel sistema fognario e poi alla depurazione. Acqua bianca e acqua nera, secondo una visione binaria tanto vecchia quanto fuorviante. Che, infatti, anche il legislatore italiano, iniziando dalla legge Galli del 1994 e passando per la 152/2006 (Codice Ambiente), ha rivisto e normato nel Servizio idrico integrato, definito come “costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie”.

Il concetto è stato applicato abbastanza celermente in tutta Italia. La Calabria si sta adeguando con netto ritardo sulla tabella di marcia e anche in forza degli ultimatum provenienti da Europa e da ministri italiani (Provenzano e Costa in particolare). Individuando l’ente di governo, l’Autorità idrica Calabria (Aic) competente sull’intero territorio regionale che viene pertanto a essere un unico ambito territoriale ottimale, con il compito di disciplinare l’organizzazione della gestione del servizio idrico integrato. L’Aic è stata formalmente varata nel 2018 con l’elezione dei 40 sindaci nell’Assemblea, e si è fornita di presidente eletto nel luglio 2019 (è il sindaco di Rende, Marcello Manna), procedendo via agli adempimenti necessari, tra i quali nominare un direttore generale (è l’ingegnere Francesco Viscomi, proveniente dal Dipartimento infrastrutture della Regione), adottando il Piano d’Ambito (le linee programmatiche), individuando la forma societaria del gestore unico del servizio.

L’Autorità idrica della Calabria e Sorical

Sergio Abramo, nella qualità di sindaco del comune capoluogo di Regione, ha retto pro tempore l’Aic fino alla elezione di Marra. Così come in precedenza, dal 2010 al 2012, è stato presidente di Sorical la società mista pubblico privato che dal 2003 gestisce il servizio idrico di approvigionamento e distribuzione (53,5% Regione Calabria; 46,5% Acque di Calabria spa -100% Veolia). Catanzaroinforma lo ha sentito come indubbio conoscitore della materia e attore attivamente impegnato nel ruolo.

“Come sindaci e come Aic abbiamo lavorato bene – ci ha detto Abramo –, adempiendo agli obblighi che prescrive la legge: costituire l’Aic, approvare lo Statuto, approvare il piano d’Ambito che contiene le linee guida, le quali dicono chiaramente che l’acqua deve essere pubblica. Sarà adesso compito del prossimo governo regionale decidere cosa voglia fare di Sorical, se liquidare la parte privata, in questo caso Veolia o altro. Su questo il discorso è aperto. L’Aic ha determinato intanto la natura totalmente pubblica della nuova società, la cui costituzione sarà oggetto probabilmente di una due diligence. Sorical ha debiti e crediti, la cui riscossione seguirà il suo corso naturale. Il nuovo soggetto giuridico partirà da zero, come e giusto che sia”.

È stato proprio il disallineamento ingravescente tra le fatturazioni Sorical e il corrispettivo riscosso e versato dai Comuni a portare al progressivo peggioramento della situazione finanziaria di Sorical che fino al 2012 non ha incassato una media di 20 milioni di euro per anno. Di contro, secondo l’informato blog “Calabria extra”, “fino al 2015 le bollette emesse da tutti i Comuni calabresi erano pari a 156 milioni di euro l’anno, ma l’incasso è di 85/90 milioni mentre il costo del servizio idrico integrato (acqua e depurazione) per tutti i 404 comuni calabresi, si aggira sui 160 milioni di euro. Quindi i Comuni devono ricorrere a fondi di bilancio per coprire circa 60 milioni di euro l’anno. Spesso invece decidono di non pagare e la prima vittima di questo sistema sono le società che forniscono l’acqua (Sorical) e quelle della depurazione (negli anni quasi tutte fallite)”.

A febbraio 2020 Sorical vantava oltre 180 milioni di crediti. Dal luglio 2012 è in liquidazione con continuità aziendale, e si è vista approvare a dicembre 2014 dal tribunale di Catanzaro la ristrutturazione del debito. L’accordo di ristrutturazione del 2014 è stato modificato a luglio 2019 a fronte della incapacità della società a rispettarlo. Commissario liquidatore per la parte pubblica è Cataldo Calabretta, nominato dalla giunta Santelli nel settembre 2020, mentre allo stato manca il commissario liquidatore di parte privata, Baldassarre Quartararo, nominato da Veolia, che proprio pochi giorni fa dopo l’assemblea dei soci, ha rassegnato le dimissioni. “Calabretta – afferma in proposito Sergio Abramo – anche se nominato da poco, sta lavorando egregiamente. Ha fatto approvare l’ultimo bilancio di esercizio, ha ottenuto un buon risultato con i sindacati e sta portando senza traumi Sorical al passaggio di status”.

Natura e mission della nuova società di gestione

“In ogni modo – continua Abramo – quel che è certo è che la gestione sarà integrata. Ovvero: non possiamo gestire acquedotto, rete idrica e depurazione in maniera divisa, ma una sola società, gestisce adduzione distribuzione rete interna e depurazione, come d’altra parte succede in altre realtà, come fa Acea a Roma. Un modello totalmente differente dall’attuale, nel quale a fronte di una società concessionaria dell’adduzione e del collettamento a monte, si contano a valle centinaia di soggetti indipendenti l’uno dall’altro, tra Comuni e affidatari degli impianti di depurazione. Anche la fatturazione all’utente, la bollettazione, sarà in carico a un’unica società. Anche le tariffe saranno uniformi su tutto il territorio. Sulle tariffe c’è da dire che sono già stabilite da Arera (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ndr). Attualmente si registra una differenza tra Comune e Comune perché alcuni non applicano il 100 per cento di quanto Sorical fattura, ma si differenziano sulla percentuale da addebitare all’utente finale e si fanno carico della differenza da versare a Sorical. Si va dal 60% al 75% secondo i casi. In effetti il Comune deve fatturare all’insieme degli utenti il 100 per cento della fornitura, come succede con la tassa sui rifiuti. Molti Comuni si stanno progressivamente adeguando”.

Secondo i dati forniti nel 2020 dall’Osservatorio prezzi e tariffe di Cittadinanzattiva, 314€ è la cifra spesa nel 2019 da una famiglia calabrese per la bolletta idrica (434€ la media nazionale), con un aumento del 3,2% rispetto al 2018, con notevoli differenze nei vari capoluoghi, che vanno dai 438€ di Reggio Calabria ai 180€ di Cosenza, passando per i 412 di Crotone, i 303 di Vibo Valentia, i 239 di Catanzaro, tarati su una famiglia tipo di tre componenti e un consumo annuo di 192 metri cubi.

La stessa indagine rileva che “i livelli di soddisfazione espressi dalle famiglie italiane diminuiscono spostandosi dalle aree del Nord verso il Centro e quindi al Sud e nelle Isole. Le criticità più marcate riguardano soprattutto Calabria, Sardegna e Sicilia, dove le famiglie poco o per niente soddisfatte rappresentano rispettivamente il 36%, il 35,1% e il 29,1% del totale. La media nazionale è di poco superiore al 19%”.

“Ci sono le condotte generali – replica Abramo all’osservazione -, quelle di adduzione dalle vasche di accumulo alle reti idriche comunali, che sono ormai vetuste, perché dovrebbero essere cambiate ogni quarant’anni. Le nostre sono vecchie più di cinquanta. Mentre i guasti all’interno della rete idrica urbana sono facilmente individuabili e riparabili, i guasti della condotta principale, della condotta Sorical, sono difficili da governare, costituiti, come sono, da tubazioni di grandi dimensioni, e per di più posizionati in siti difficili spesso da raggiungere. Da qui i disagi, da qui le lamentele per il disservizio. La gente dice: pago l’acqua e ho disservizio. Di solito se la prendono con il Comune. Ma l’Ente, quando si rompono dieci metri di tubo, lo cambia in tempi molto rapidi, a meno di rari casi in cui non si riesce a individuare subito la rottura. Gli inconvenienti li abbiamo sulla rete di adduzione, sulla quale gli investimenti sono problematici. Per cambiare il sistema che porta acqua a Catanzaro occorrono dai settanta agli ottanta milioni di euro. Investimento che non può essere intrapreso da una società, come Sorical, in liquidazione. Ecco perché la Regione deve prendere in mano la programmazione della risorsa idrica, cosa che non è stata mai fatta seriamente, nella quale si prospetti per i prossimi quindici-vent’anni un investimento di 2 miliardi, con un congruo anticipo iniziale e successivi incrementi da finanziare attraverso le tariffe. Naturalmente occorre avere cura del pagamento delle tariffe da parte dei cittadini, così come occorre combattere i fenomeni spesso collegati dell’abusivismo e delle dispersioni. E tenendo presente che esistono allo stato finanziamenti per il lato depurazione. Va costruita insomma una società che dal punto di vista finanziario e organizzativo risponda alle necessità dei tempi. In proposito, sul futuro della gestione c’è bisogno di chiarezza. Per esempio, sul fatto di avere scelto il direttore generale dell’Aic negli ambiti della dirigenza della Regione. Ma questo non c’entra nulla con la nuova società che si andrà a costituire. Il dg Aic deve allo stato mandare avanti le pratiche per avviare il processo. Si è scelto Viscomi, proveniente dal Dipartimento infrastrutture regionale, tra una terna di nomi disponibili, anche perché gli altri due hanno rinunciato. Il dg del sistema idrico integrato sarà individuato quando si costituirà la società di gestione, e sarà sicuramente un grande manager, che dovrà gestire un piano di investimenti di almeno due miliardi, che cambi non solo l’adduzione, con nuove linee, come per la nostra che dalla Sila porta l’acqua a Catanzaro”.

L’ultima Assemblea dell’Aic, quella del 30 novembre, la stessa che ha nominato Viscomi suo dg, pur votando la costituzione della società in house, non ha specificato la preferenza tra le due opzioni più accreditate: la pubblicizzazione di Sorical, ovvero la creazione di una nuova società di cui si è prefigurato anche il nome, “Calabria Acqua Bene comune Spa”.

I ritardi regionali e Catanzaro

“Il processo di rinnovamento delle condotte – dice infine Abramo rientrando nei panni di sindaco della città capoluogo – dovrà necessariamente essere graduale ma completo. A Catanzaro siamo riusciti a rinnovare completamente la rete idrica e fognante nel centro storico, in occasione del rinnovo della pavimentazione. Man mano che le tubazioni si rompono vengono rimpiazzati da nuovi materiali, ed è un processo che via via riguarderà tutta la rete interna. La maggiore disfunzione proviene quindi dalla rete Sorical, in quanto la Regione registra un netto ritardo anche rispetto ad altre realtà del Centro-sud, penso ad Acquedotti Pugliesi, o Acea, risalenti agli ultimi anni del secolo scorso. In Calabria siamo in ritardo netto sulla programmazione dei rifiuti, sulla depurazione, sull’acqua. Le idee non sono molto chiare in ambito regionale, tecnico e politico. Quante volte ho ribadito in occasioni pubbliche che è necessario che la Regione riversi nel ciclo delle acque una parte consistente dei fondi europei. E si è lasciato che i problemi vengano risolti da altri, i più esposti, che sono Sorical impegnata in una continua opera di rattoppo e i Comuni investiti spesso dalla rabbia dei cittadini che non comprendono quanto sia complesso intervenire. A Catanzaro ci si lamenta per qualche rottura. Ma i cittadini dovrebbero dare uno sguardo alle altre città prima di formulare giudizi. Pensiamo a Reggio, dove l’acqua continua a sgorgare salata dai rubinetti, o a Cosenza dove materialmente manca l’acqua. Cose che a Catanzaro non abbiamo. È la stessa cosa dei rifiuti Dicono: Catanzaro è sporca. Ma hanno visto cosa succede nelle altre realtà urbane? La buona amministrazione deve emergere – pensiamo alla differenziata, agli impianti d’ambito del ciclo rifiuti – non per assegnare medaglie, ma perché se si denigra continuamente, alla fine è la città a essere penalizzata pesantemente nelle scelte concrete”.

Al termine di questo breve viaggio nel sistema idrico cittadino, possiamo ben dire che vale per l’acqua quanto si dice in genere dell’uomo in questo transito di secolo: nessuno si salva da solo. L’acqua, e il sistema che la governa, è una rete che presenta nei punti di snodo la ragione della sua forza ma al tempo stesso il luogo di minore resistenza. Salvaguardarne la compattezza complessiva e la tenuta punto per punto è compito della politica e interesse di tutti. La politica potrebbe per esempio sincerarsi della reale possibilità offerta, anche in campo idrico, dal Recovery Fund. Tutti noi, singoli cittadini e comunità comunali, adempiere ai doveri di contribuzione al bene comune. (Fine. Le precedenti puntate sono state pubblicate il 18 gennaio e il 24 gennaio 2020)

