Amato piange la scomparsa del suo ultracentenario Francesco Mauro

Il sindaco Saverio Ruga e l’intera amministrazione comunale di Amato hanno voluto esprimere il cordoglio per la scomparsa di Francesco Mauro, l’ultracentenario del piccolo centro della provincia di Catanzaro che era un vero e proprio punto di riferimento per la comunità.

Ai funerali il sindaco ha deciso di esporre il gonfalone del Municipio come segno di riconoscimento per “ciò che ha fatto Francesco per Amato e gli amatesi”. Ruga ha ricordato “lo straordinario esempio che in vita è stato Francesco Mauro, che non si è mai tirato indietro quando poteva fare qualcosa per il bene della comunità, un simbolo di cittadinanza attiva che poi, quando si è avvicinato e ha superato i 100, meritatissimi anni, è diventato il nonno di tutti gli amatesi. Gli abbiamo voluto e gli vorremo sempre bene”.