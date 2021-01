Covid 19, la Calabria potrebbe diventare zona gialla

Secondo quanto riportato da Repubblica.it la Calabria potrebbe passare in zona gialla. Da domenica potrebbero, infatti, cambiare le regole per il lockdown. Stando all’articolo della testata nazionale potrebbero restare gialle Toscana, Campania, Trento, Basilicata e Molise. E diventare, altrettanto, gialle Calabria, Emilia-Romagna e Veneto. Rischiano di restare arancioni Lazio, Piemonte, Val d’Aosta, Liguria, Marche, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo e Lombardia. La decisione definitiva è attesa per domani.