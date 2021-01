Crescono le dosi di vaccino anti Covid somministrate in Calabria che adesso – secondo i dati aggiornati alle 22 di ieri sera sul sito dell’Agenzia italiana del farmaco – è penultima con 28.898 dosi inoculate sulle 49.810 disponibili, pari al 58%.

Secondo i dati della fondazione Gimbe aggiornati alle 16.04 di ieri, in Calabria ha completato il ciclo vaccinale lo 0,16% della popolazione contro una media nazionale dello 0,45%. Sempre secondo i dati della fondazione Gimbe, in Calabria l’83% delle dosi è stata somministrata a operatorio sanitari e sociosanitari, il 3% agli ospiti delle Rsa ed il 14% a personale non sanitario.