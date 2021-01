Ecovandali in azione in viale Molè: spazzatura abbandonata e inciviltà

Gli episodi di inciviltà in lungo il tratto che porta verso località Germaneto sono sempre più frequenti. Le campagne di sensibilizzazione e soprattutto le informative date dall’amministrazione comunale sembrano non interessare un numero di cittadini che pensano di poter fare ciò che vogliono a discapito del resto della cittadinanza.

Ci riferiscono i residenti della zona che “Il giorno rimaniamo basiti nel vedere come la gente scenda dalle proprie autovetture per buttare di tutto lungo la strada, ed alle nostre rimostranze rispondono stizziti che non sono fatti i nostri. Chiediamo, a chi di competenza, – continuano i residenti- più presenza sul territorio o l’installazione di apposte telecamere per punire tutti coloro che se ne infischiano del rispetto delle regole.”

La facilità con cui questi, eco-vandali, riescono ad agire è dovuta anche al fatto che il viale evidenzia problemi di abbandono, tratti in cui l’erbaccia invade la strada, il manto stradale in vari tratti è dissestato, non ha nessuna illuminazione pubblica. Occorre, forse, a tutti i livelli iniziare a diffondere la cultura del rispetto per le persone, per le cose e per il lavoro di tutti gli appartenenti ad una comunità, perché la vita ed il suo vero senso, ci stanno sfuggendo di mano.