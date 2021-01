Maltrattamenti a bimbi di un asilo della provincia di Catanzaro: confermata condanna per una delle maestre coinvolte

La Corte d’Appello di Catanzaro (magistrati Loredana de Franco, Adriana Pezzo e Giovanna Gioia) ha confermato in secondo grado la prima condanna dello scorso giugno a un anno e quattro mesi di reclusione (pena sospesa) per una delle due maestre, quella che ha scelto il rito abbreviato, accusate di maltrattamenti a bambini di un asilo del Catanzarese.

I fatti risalgono al gennaio 2017 ed erano stati documentati dalle registrazioni audio-visive da cui emergeva, come si legge nel capo d’imputazione, che “alcuni alunni in tenera età venivano sottoposti ad atti di violenza fisica e psicologica, e veniva imposto loro di non raccontare nulla ai propri genitori dei fatti che accadevano a scuola”.

Le parti civili anche in appello sono state difese dai legali Antonio Lomonaco e Stefania Mantelli. Il processo per l’altra insegnante prosegue invece con il rito ordinario.