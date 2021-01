‘Nessuno escluso’: Un raggio di sole e Emergency insieme a chi ha più bisogno

‘E’ terminata la prima e la seconda fase dell’anno 2020 nella quale l’associazione ‘Un raggio di sole’ è stata impegnata sin dal mese di marzo nell’emergenza epidemiologica da Covid-19 in stretta collaborazione, sia con il Centro Operativo Comunale nell’assistenza agli over 75 con spesa e medicinali a domicilio, sia con la Protezione Civile Comunale nella consegna pacchi di prima necessità alle persone e famiglie in difficoltà. I nostri volontari, sempre con la Protezione Civile, collaborano in diversi settori della vita cittadina quali: distanziamento sociale presso la tenda struttura Esercito Italiano sita nel piazzale della funicolare della Città e distanziamento sociale presso le Scuole, sempre nella Città di Catanzaro.

Prima delle festività natalizie- proseguono da ‘Un raggio di sole’ – la nostra associazione ha firmato, con l’associazione Emergency un importate accordo di collaborazione per l’anno 2021, per la realizzazione del progetto “Nessuno Escluso” da svilupparsi a Catanzaro e paesi limitrofi.

L’accordo, firmato dal presidente dell’associazione Piero Romeo e dalla coordinatrice Tiziana De Simone prevede: da parte dell’associazione, oltre al supporto logistico, la segnalazione di nominativi di persone o famiglie le cui condizioni economico-sociali sono peggiorate con l’emergenza Covid-19; mentre Emergency, a sua volta, si impegna a realizzare un servizio di supporto di beni alimentari di prima necessità da distribuire alla cittadinanza in stato di bisogno con consegna di pacchi settimanali contenente viveri di prima necessità. Inoltre, mensilmente si adopera alla consegna di pacchi per l’igiene personale e per la pulizia della casa. Alla data odierna e con un servizio ben organizzato sono stati consegnati oltre 300 pacchi.

A tal proposito è bello ricordare l’intervento del popolare attore Flavio Insinna che, assieme ai volontari di Emergency, un pomeriggio di sabato ha contribuito alla consegna diretta di pacchi alimentari a famiglie bisognose’.