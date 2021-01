S.Anna Hospital, sindacati Cgil, Cisl e Uil chiedono nuovo incontro col commissario Asp Luisa Latella

Tornano a chiedere un incontro urgente sulla vertenza relativa al Sant’Anna Hospital i rappresentanti sindacali di Cgil, Cisl e Uil che scrivono alla dottoressa Luisa Latella, alla guida della triade commissariale alla testa dell’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro. La richiesta inoltrata oggi via pec porta la firma di Francesco Grillo (Fp Cgil Cisl FP Uil Fp Area Vasta Catanzaro-Crotone-Vibo), Luigi Tallarico (Cisl Fp Magna Grecia Catanzaro) e Francesco Maltese (Uil Fp Catanzaro).

“In riferimento all’ultimo incontro avuto in merito alla delicata vertenza del Sant’Anna Hospital, conclusosi con l’impegno da parte sua a convocarci appena ci sarebbero stati sviluppi nella vicenda de qua”, le organizzazioni sindacali “alla luce degli ultimi sviluppi, legati sia alla sentenza del Tar Calabria che ai vari incontri istituzionali tenutesi in merito, chiedono un incontro urgente allo scopo di chiarire il percorso che si va delineando, nonché per avere maggiore contezza sullo stato dell’arte prima di confrontarsi con l’attuale proprietà, non ultima per poter dare risposte plausibili ai tanti lavoratori rappresentati. Siamo sicuri che, come sempre, accoglierà positivamente la presente richiesta”, conclude la lettera di Cgil, Cisl e Uil.