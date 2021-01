Riccio: “A Catanzaro chi gestisce le iniziative anticovid?”

Apprendiamo dalla stampa che “un kit di test antigenici rapidi (tamponi rapidi) per la diagnosi del Covid 19 è stato consegnato dall’Asp di Catanzaro alla scuola Patari Rodari, la consegna è avvenuta alla presenza del sindaco Sergio Abramo in collaborazione con il reggimento Aves Sirio dell’Esercito che ieri mattina ha prelevato i test e dispositivi di protezione dalla sede della protezione civile”, ovvero che “i test rapidi verranno immediatamente utilizzati nel momento in cui si registreranno nelle scuole casi di sospetta positività su un soggetto e, in caso di conferma della positività, sui suoi contatti più stretti”.

E’ quanto si legge in una nota stampa del consigliere comunale Eugenio Riccio.

Domando? Ma i test rapidi arrivati e donati con tanto di video, foto ecc ecc, alla presenza del sindaco non saranno utilizzati dunque per avviare il tanto atteso screening? Domando? Ma i test rapidi sono stati consegnati ad una sola scuola oppure verranno consegnati a tutte le scuole di Catanzaro ? Ovvero, per quale strano algoritmo sono stati consegnati alla scuola “Patari”?

Leggiamo, inoltre, che i test rapidi verranno utilizzati solo dopo aver registrato nelle scuole casi di sospetta positività su un soggetto e, in caso di conferma della positività, sui suoi contatti più stretti ( sic).

Incredibile, in estrema sintesi prima prendono il COVID e solo dopo faranno i tamponi rapidi. Che bisogno c’è ? Non ci pensa già l’ASP dopo aver accertato il caso di positività ad attivare il protocollo ministeriale (contatti, tracciamento, ecc ecc)? Si resta infatti increduli, dopo aver assistito a contagi fuori controllo, rt sopra 1, vittime ecc -a leggere che i tamponi rapidi saranno utilizzati “solo dopo casi di “sospetta positività”…..