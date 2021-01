Si è spento Giovambattista Spadafora, l’orafo calabrese che ha dato lustro alla nostra terra. Tradizione e cultura di Calabria nelle mani di un maestro capace di essere orafo di Papi, vip, potenti e gente comune. Nato a San Giovanni in Fiore ma figlio di un’intera Calabria portata con le mani d’oro nel mondo. Il suo paese e la regione tutta sono nel dolore. La Giunta regionale della Calabria si unisce al dolore della famiglia Spadafora per la perdita dell’amato maestro Giovambattista. «Ci stringiamo fortemente a tutti i suoi familiari. Giovambattista Spadafora aveva, letteralmente, le mani d’oro. La Calabria – affermano il presidente Spirlì e gli assessori regionali – perde un grande orafo che, da nobile ambasciatore, ha rappresentato al meglio l’arte e bellezza di questa regione in tutto il mondo».

in foto un’opera di Spadafora per mister Spalletti