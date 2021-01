Simeri Crichi, opposizione chiede dimissioni sindaco

C’era da aspettarselo: il gruppo di minoranza in seno al Consiglio comunale di Simeri Crichi chiede senza indugi le dimissioni del primo cittadino Pietro Mancuso.

Motivazione: le risultanze dell’inchiesta ” Basso profilo” che coinvolge anche l’ex assessore Saverio Brutto.

Giancarlo Nagero, Pasquale Salerno e Antonio Fabiano, in qualità di componenti dell’opposizione, criticano atteggiamento primo cittadino che ” non affronta le questioni giudiziarie nelle sedi opportune, non ammette fallimento politico “.

Simeri Crichi si prepara a tornare alle urne e lo fa dopo terremoto giudiziario: non difettano di argomenti sia la maggioranza sia la minoranza.