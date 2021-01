A Lamezia l’inaugurazione dell’anno giudiziario della Corte d’Appello di Catanzaro

Questa mattina alle ore 10.30, contemporaneamente, in tutte le sedi delle Corti d’Appello, si terrà l’inaugurazione dell’anno giudiziario alla presenza dei rappresentanti del Csm. Ogni Consigliere interverrà alla cerimonia in un diverso distretto. Il vice presidente del Csm David Ermini interverrà alla cerimonia che si terrà presso la Corte d’Appello di Roma. Tutti gli altri consiglieri laici e togati interverranno nei diversi distretti, come indicato dalla delibera approvata dal Plenum lo scorso 20 gennaio: a Catanzaro ci sarà il laico Stefano Cavanna.

L’inaugurazione dell’anno giudiziario a Catanzaro per la prima volta, non si terrà all’interno del tribunale del capoluogo di regione calabrese, ma verrà ospitata nella nuovissima aula-bunker della vicina Lamezia Terme, a due passi dall’aeroporto. Qui nel complesso Terina, alle ore 10.30 è prevista la relazione del presidente della Corte d’appello per un massimo di venti minuti. Dopo gli interventi di un componente del Consiglio superiore della magistratura, del Procuratore generale e del presidente dell’Ordine degli Avvocati di Catanzaro, ospite speciale della cerimonia il ministro della Difesa Alfonso Bonafede, già sceso qualche settimana fa per un sopralluogo alla struttura. In funzione delle prescrizioni da emergenza covid 19 non sono previsti ulteriori interventi, anche se l’aula è molto ampia (contiene mille posti distanziati) ed è stata costruita appositamente per il maxi processo Rinascita Scott in corso di celebrazione. Gli altri soggetti potranno solo depositare relazioni scritte.