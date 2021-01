E’ morto Filippo Continolo, il soldato che ha guidato l’Unione Nazionale Mutilati per Servizio

E’ deceduto Filippo Continolo, classe 1920 e storico presidente dell’Unms (Unione Nazionale Mutilati per Servizio), Ente Morale che assiste e tutela tutti coloro che alle dipendenze dello Stato hanno subito delle mutilazioni o sono deceduti per causa di servizio. Dopo il rientro dalla Campagna di Russia, per circa 40 anni ha guidato l’Ente.

A settembre gli era stata consegnata una targa dall’attuale presidente regionale dell’Unms Antonio Sabatino.