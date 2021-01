Simeri Crichi, screening  per studenti, personale scolastico e commercianti

Non solo per gli alunni e tutto il personale scolastico, ma anche per i commercianti: lo screening gratuito anticovid-19 ha coinvolto ieri, 20 Gennaio 2021, tantissimi cittadini del popoloso centro del catanzarese.

Grazie al contributo di diversi volontari, i test nasofaringei sono stati effettuati, presso locali delle scuole, rispettando tutti i protocolli di sicurezza e le norme igieniche.

La giornata di screening è stata fortemente voluta dall’amministrazione comunale di Simeri Crichi, rappresentata dal primo cittadino Pietro Mancuso.