Carabinieri del Noe di Catanzaro sequestrano centro raccolta rifiuti

I carabinieri del Noe di Catanzaro, dopo un’ispezione presso il centro di raccolta per rifiuti differenziati di Cutro (Crotone), hanno deferito in stato di libertà all’autorità giudiziaria di Crotone l’Amministratore Unico della Società Sea Srl – Servizi Ecoambientali per violazione della normativa in materia ambientale. Contestualmente i militari hanno sequestrato lo stesso centro di raccolta, nonché un’area nelle vicinanze di oltre 3mila metri quadri, per un valore complessivo che si aggira attorno ai 300mila euro.

I rifiuti di varie tipologie (pericolosi e non) venivano gestiti difformemente da quanto previsto dalla normativa ambientale, interessando anche aree sprovviste di qualsivoglia tutela delle matrici ambientali quali suolo, sottosuolo e delle acque. (foto archivio)